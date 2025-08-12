Europe : l'optimisme l'emporte avant l'IPC des Etats-Unis

Les Bourses européennes affichent dans l'ensemble de légers gains (-0,1% à Francfort, mais +0,3% à Londres, +0,4% à Paris et à Madrid), à l'approche de la parution des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis pour juillet, en début d'après-midi.



A titre indicatif, le consensus table sur une légère accélération de l'inflation, à 2,8% sur un an contre 2,7% en juin. Hors alimentation et énergie, elle devrait atteindre 3,2% en rythme annuel en juillet, à comparer à 2,9% le mois précédent.



'Un indice des prix à la consommation (IPC) américain plus faible que prévu pourrait renforcer les arguments en faveur d'un assouplissement monétaire en septembre', souligne cependant Michaël Lok, gérant chez UBP (Union Bancaire Privée).



Les investisseurs estiment désormais à plus de 88% la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale en septembre, contre 57% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch du CME.



En attendant ce rendez-vous phare de la semaine, les opérateurs peuvent se rassurer avec la prolongation de la trêve commerciale entre Washington et Pékin pour trois mois de plus, annoncée cette nuit par la Maison Blanche.



'Les États-Unis continuent de discuter avec la Chine pour remédier au manque de réciprocité commerciale dans nos relations économiques et aux préoccupations qui en découlent en matière de sécurité nationale et économique', indique-t-elle.



Seule donnée majeure de la matinée sur le vieux continent, l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne a nettement reculé en août pour s'établir à +34,7, soit 18 points de moins que le mois précédent.



'Les experts des marchés financiers sont déçus par l'accord commercial entre l'UE et les États-Unis', explique le président du ZEW Achim Wambach, qui incrimine aussi la mauvaise performance de l'économie allemande au deuxième trimestre.



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs tendent à délaisser Hannover Re (-1% à Francfort), malgré une augmentation de 13% du résultat net du réassureur au titre du premier semestre 2025 et une confirmation de ses objectifs annuels.



En revanche, Valneva (+9%) caracole en tête du SBF120 parisien après la publication par la société de vaccins de ses résultats semestriels, marqués notamment par une augmentation d'un tiers de ses ventes.