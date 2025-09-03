Europe : la confiance prévaut encore au sein des Bourses

Les Bourses européennes vont de l'avant ce mercredi (+0,4% à Londres, +0,5% à Milan, +0,6% à Francfort, +1% à Paris), les investisseurs préférant temporiser face à la poussée récente des rendements obligataires observée sur le continent.



'Au Royaume Uni, les rendements des obligations d'Etat à 30 ans ont augmenté de +5,2 points de base à 5,69%, au plus haut depuis mai 1998, et en France, ils ont pris +4,9 points de base à 4,49%, au plus haut depuis 2009', rappelle Deutsche Bank.



'Nos économistes tablent sur un déficit français de 5,6 à 5,8% du PIB en 2025, au-dessus de l'objectif officiel de 5,4%, ce qui renforce les inquiétudes quant à la soutenabilité de la dette', explique la banque allemande.



'Même si l'on peut parler de tensions sur les niveaux actuels, on ne peut toutefois pas encore parler de panique', tempère toutefois Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France, au sujet de la montée des taux.



'Nous recommandons aux investisseurs qui sont sous-alloués aux actions d'envisager de s'y placer progressivement et d'utiliser les baisses du marché pour accroître leur exposition aux secteurs privilégiés', juge pour sa part Mark Haefele.



'Outre l'IA, l'électricité et les ressources, et la longévité, nous privilégions la technologie américaine, les soins de santé, les services publics et les services financiers', poursuit ce chief investment officer chez UBS Global WM.



Nouvelle plutôt encourageante, l'indice PMI composite de la zone euro s'est redressé de 50,9 en juillet à 51 le mois dernier, son plus haut niveau depuis un an, et signale une progression continue de l'activité du secteur privé depuis le début de l'année.



Les dernières données composites ont mis en évidence une amélioration de la demande dans la zone en août, les nouvelles affaires ayant augmenté pour la première fois depuis mai 2024 sous l'effet, principalement, du secteur manufacturier.



Dans l'actualité des valeurs, Swiss Life cède plus de 2% à Zurich, après la publication par la compagnie d'assurance de ses résultats semestriels, marqués par un bénéfice net en repli de près de 5% sur des charges fiscales.



A Paris, Derichebourg dévisse de plus de 11% sous l'effet d'un abaissement par le groupe de services de son objectif annuel d'EBITDA, 'au contexte économique impacté notamment par les limites de l'accord commercial avec les Etats-Unis'.