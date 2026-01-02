Europe : la nouvelle année démarre du bon pied

Les Bourses européennes entament 2026 dans la bonne humeur (+0,8% à Londres, +0,7% à Milan et à Paris, +0,5% à Francfort, +0,4% à Madrid), dans le prolongement d'une année 2025 réussie pour les marchés actions.

Pour rappel, l'indice paneuropéen STOXX Europe 600 a signé une progression de près de 16,7% sur l'année écoulée, une performance globalement du même ordre que celle de l'indice de référence américain S&P 500.



Parmi les principaux indices nationaux, l'IBEX 35 s'est adjugé une envolée annuelle de 49,3%, loin devant le FTSE MIB (+31,5%), le DAX (+23%) et le FTSE 100 (+21,5%), qui ont surperformé largement le CAC 40 (+10,4%).



"La plupart des actifs financiers ont connu une performance correcte en 2025, avec des actions mondiales, des obligations, des actifs de crédit et des marchés émergents ayant tous connu une année solide", souligne Deutsche Bank.



"Cela a été motivé par la croissance mondiale continue et l'optimisme persistant autour du potentiel de l'intelligence artificielle (IA), et de nouvelles baisses de taux des banques centrales", explique l'établissement allemand.



La confiance continue de prévaloir en ce tout début d'année, et ce malgré de premiers indicateurs macroéconomiques peu réjouissants, à l'image de l'indice PMI pour l'industrie manufacturière de la zone euro.



Ce dernier s'est en effet établi à 48,8 pour le mois écoulé, soit son plus faible niveau depuis mars 2025 et à comparer à 49,6 en novembre, s'enfonçant ainsi en zone de contraction (c'est-à-dire sous la barre des 50).



"Les entreprises ne semblent ni en mesure ni désireuses de renforcer leurs capacités de production pour l'année à venir, une attitude généralement néfaste pour l'économie", note Cyrus de la Rubia, de la Hamburg Commercial Bank.



"Le secteur manufacturier de la zone euro devrait ainsi peiner à trouver un point d'appui pour une reprise durable en 2026, mais la mise en oeuvre d'une politique budgétaire expansionniste pourrait lui procurer un certain élan", prévient-il.



Dans l'actualité des valeurs, Novo Nordisk gagne plus de 1% à Copenhague, sur fond d'une décision de justice en Chine confirmant la validité du brevet de substance du laboratoire pharmaceutique danois sur son sémaglutide.