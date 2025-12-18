Europe : la politique monétaire concentre l'attention

Des gains timides prévalent sur les places européennes (+0,3% à Londres, Paris et Milan, +0,1% à Francfort, +0,5% à Madrid) à l'approche des nombreux rendez-vous attendus en cours de séance, en particulier sur le front de la politique monétaire.

"Nous prévoyons que les taux seront maintenus et que les prévisions de croissance de la BCE seront révisées à la hausse", estime Felix Feather, économiste chez Aberdeen, en amont de la décision de la BCE attendue en début d'après-midi.



"Le statu quo semble désormais s'imposer pour les prochains mois, la Banque Centrale ayant le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait pour rendre l'économie compétitive tout en maîtrisant l'inflation", selon Emmanuel Auboyneau.



"La faible inflation du continent européen, désormais dans les clous de l'objectif fixé dans la plupart des pays, aurait pu convaincre la Banque Centrale d'aller un peu plus loin", juge pourtant ce gérant associé chez Amplegest.



En attendant le verdict de la BCE, c'est celui de la Banque d'Angleterre (BoE) qui devrait retenir l'attention des investisseurs en milieu de journée, une baisse de 25 points de base de son taux directeur à 3,75% étant généralement anticipée.



"La BoE a les arguments pour baisser son taux directeur", rappelle Oddo BHF, soulignant notamment que les données d'activité britanniques ont faibli depuis l'été et que le plan budgétaire est censé modérer l'inflation à partir de la mi-2026.



Cet après-midi, les opérateurs prendront aussi connaissance de plusieurs données macroéconomiques aux Etats-Unis, en particulier l'inflation en rythme annuel pour le mois de novembre, attendue à 3,1% contre 3% deux mois auparavant.



"Comme pour l'emploi, le BLS n'a pas pu recenser en octobre tous les prix pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, car cela réclame des visites physiques chez les commerçants et des requêtes par téléphone", rappelle Oddo BHF.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, bp reste à peu près stable à Londres après l'annonce du choix de Meg O'Neill, l'actuelle CEO de Woodside Energy, pour succéder à Murray Auchincloss comme CEO du groupe en avril prochain.



En chute de près de 10%, Aéroports de Paris fait figure de lanterne rouge du SBF120 à Paris, après le refus par l'ART d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires pour la période 2026-27, qui portaient une augmentation de 1,5%.