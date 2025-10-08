Europe : les actions rebondissent, les obligations se détendent

Les places boursières européennes sont en hausse ce matin, Francfort gagne 0,4% derrière Londres (+0,5%) et Paris (+0,7%), le CAC40 semblant rassuré par le discours de Sébastien Lecornu, qui a indiqué ce matin qu'il concentrait ses efforts sur le vote du budget tricolore et la maîtrise du déficit.



Sur le compartiment obligataire, les OAT à 10 ans se détendent vers 3,52% tandis que le Bund de même échéance est à 2,69%, soit un spread qui retombe vers 83 pb.



Les marchés restent toutefois préoccupés par la situation politique de l'Hexagone, en témoigne la chute de l'euro, qui cède 0,8% face au dollar américain, à 1,16 USD, ou encore l'or, qui grimpe vers de nouveaux sommets, à 4035 USD l'once (+1,3%).



Au chapitre des statistiques du jour, après une augmentation séquentielle de 1,3% en juillet, la production de l'industrie allemande en volume a chuté de 4,3% en août 2025 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.



'Cependant, cela est principalement dû à un niveau de production automobile beaucoup plus faible (-18,5% pour ce secteur), qui a été affecté par les vacances d'usine relativement tardives', explique néanmoins Commerzbank.



Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed (FOMC) est aussi attendu après la clôture en Europe.



Dans l'actualité des sociétés européennes, ABB annonce la signature d'un accord visant à céder sa division robotique à SoftBank Group pour une valeur d'entreprise de 5,375 milliards de dollars américains, abandonnant ainsi son intention antérieure de faire de cette division une société cotée séparément.



flatexDEGIRO annonce le lancement du trading de cryptomonnaies en Autriche, en France, aux Pays-Bas et en Espagne. Cette extension porte à plus de 2 millions le nombre de clients de flatex et DEGIRO ayant accès à ces produits.



ArcelorMittal salue la proposition de la Commission européenne visant à renforcer la défense commerciale dans le secteur de l'acier. Celle-ci a annoncé la mise en place d'un cadre de défense de l'acier européen et de lutte contre les surcapacités sidérurgiques mondiales.



Enfin, KONE annonce avoir remporté le contrat d'équipement de la Jeddah Tower, en Arabie Saoudite, qui deviendra le plus haut gratte-ciel du monde avec plus d'un kilomètre de hauteur. L'entreprise finlandaise fournira 67 ascenseurs et escaliers mécaniques.