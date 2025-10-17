Europe : les Bourses chutent sur fond d'inquiétudes bancaires américaines

Les principales places boursières européennes sont en repli ce matin, Francfort s'enfonce de 2,1%, derrière Londres (-1,3%) et Paris (-0,7%).



Les investisseurs sont vigilants après des inquiétudes autour de banques régionales aux Etats-Unis. Du fait des craintes entourant la solvabilité de certaines institutions, l'indice S&P sectoriel de la finance a plongé de plus de 6% hier, dans le sillage de Zions Bancorp, qui a décroché de 13% suite à une perte considérable identifiée dans le portefeuille de prêts de sa filiale californienne, mais aussi de Western Alliance, qui a chuté de 11% en raison des pertes liées à un emprunt frauduleux qui a laissé une lourde ardoise.



Signe de la nervosité des marchés, le VIX (surnommé 'indice de la peur') s'envole de 6%, autour des 27.



Au sujet de la situation politique dans l'Hexagone, Fitch Ratings estime que 'la suspension de la réforme des retraites améliore les chances d'adoption cette année du budget 2026 qui, selon ses détails finaux, pourrait conduire à une réduction modeste du déficit.'



Sur le front des statistiques, les marchés naviguent toujours à vue en raison du 'shutdown' outre-Atlantique, qui limite la parution de données.



En Europe, les intervenants ont pu prendre connaissance du taux d'inflation annuel de la zone euro. Celui-ci s'est établi à 2,2% en septembre 2025, conformément aux attentes, contre 2,0% en août. Dans l'Union européenne, il s'est établi à 2,6% en septembre 2025, contre 2,4% en août.



À Londres, le Brent recule de 1% à 60 USD le baril. L'euro évolue autour de 1,17 USD et l'or poursuit son ascension vers 4340 USD l'once.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Continental indique avoir généré un chiffre d'affaires de l'ordre de cinq milliards d'euros sur le trimestre écoulé, là où le consensus attendait 4,9 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle (Ebit) ajustée d'environ 11,4%, elle aussi bien meilleure que prévu, puisque les analystes anticipaient en moyenne 9,5%.



Par ailleurs, le titre BBVA signait l'une des plus fortes hausses de l'indice STOXX Europe 600 vendredi en fin de matinée, après que le groupe bancaire espagnol a annoncé avoir échoué dans sa tentative de mettre la main sur son concurrent Banco Sabadell, un revers qui pourrait cependant constituer un 'mal pour un bien' du point de vue des analystes.



