Europe : les Bourses entament septembre plutôt du bon pied

Les Bourses européennes entament la semaine et le mois de septembre sur des gains timides (+0,2% à Londres et à Paris, +0,4% à Francfort et à Milan), sur fond de nouvelles encourageantes concernant l'activité économique de la région.



Un certain calme prévaut sur les places européennes en cette journée où la Bourse de New York restera portes closes en raison du jour férié de 'Labor Day', qui marque habituellement la fin des congés d'été Outre-Atlantique.



La matinée est cependant marquée par des nouvelles encourageantes concernant la conjoncture dans la zone euro, avec notamment un tassement du taux de chômage à 6,2% en juillet, contre 6,3% le mois précédent.



Surtout, l'indice d'activité PMI pour l'industrie manufacturière de la zone s'est redressé de 49,8 en juillet à 50,7 en août, signalant ainsi une amélioration de la conjoncture du secteur pour la première fois depuis juin 2022.



L'indice a été tiré par la plus forte croissance de la production depuis mars 2022 et la première expansion des nouvelles commandes depuis presque trois ans et demi, grâce à une augmentation des ventes sur les marchés intérieurs.



'Une augmentation des échanges commerciaux sur les marchés intérieurs et du commerce intra-européen pourrait apporter une solution aux difficultés créées par la politique douanière des États-Unis', juge ainsi Cyrus de la Rubia, de la Hamburg Commercial Bank.



De nombreux autres indicateurs sont attendus en cette première semaine du mois, parmi lesquels l'inflation dans la zone euro, les indices PMI composites, et surtout le rapport mensuel sur l'emploi américain à paraitre vendredi.



Ce dernier devrait apporter de précieuses indications quant au calendrier et au rythme auquel la Fed pourrait abaisser ses taux, le scénario d'une baisse de 25 points de base le 17 septembre étant toujours largement privilégiée par les investisseurs.



Le 'rally' boursier de ces derniers mois s'est largement appuyé sur la perspective d'une baisse prochaine des taux aux Etats-Unis, mais certains stratégistes mettent en garde contre un éventuel mouvement de repli, alors que le S&P 500 a atteint de nouveaux records.



Enfin, les opérateurs pourraient rester attentifs au climat d'instabilité politique qui règne en France, à une semaine du vote de confiance décidé par François Bayrou, même si nombre d'analystes ont récemment relativisé la portée de l'événement.