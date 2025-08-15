Europe : les Bourses espèrent du nouveau sur l'Ukraine

L'optimisme prévaut ce vendredi sur les places européennes (-0,1% à Londres, mais +0,3% à Francfort et Madrid, +0,7% à Paris), sur fond d'espoir d'avancées vers une sortie du conflit ensanglantant l'Est du continent depuis plusieurs années.



Le président américain Donald Trump doit en effet rencontrer ce jour son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska, en vue de discuter d'un accord potentiel qui pourrait mettre fin à la guerre opposant la Russie à l'Ukraine.



La réunion ne doit toutefois commencer qu'à 21h30 (heure de Paris) ce qui signifie que les discussions devraient s'achever bien après la clôture des marchés européens, tout comme la conférence de presse prévue à l'issue du sommet.



'On pourrait assister à de sacrés écarts lors de la réouverture de certains marchés dimanche soir', prévient Pepperstone, qui s'attend donc à ce que d'ici là, 'beaucoup d'intervenants bouclent ou réduisent leurs positions, surtout sur le pétrole'.



Aucun indicateur économique n'était attendu en Europe en ce jour de l'Assomption, mais les investisseurs devraient se montrer attentifs aux nombreuses statistiques à paraitre cet après-midi de l'autre côté de l'Atlantique.



Les ventes au détail américaines pour juillet, permettant de jauger la solidité de la consommation des ménages, devrait particulièrement retenir l'attention, les économistes anticipant à ce sujet une hausse de 0,5%.



Toujours aux Etats-Unis, les investisseurs suivront cet après-midi les prix à l'importation, l'indice Empire State de la Fed de New York, la production industrielle et l'indice UMich de confiance des consommateurs.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, ASML perd plus de 1% à Amsterdam et évolue ainsi à contre-courant de la tendance générale, pénalisé par des perspectives décevantes affichées jeudi soir par son pair américain Applied Materials.



Pandora dévisse de plus de 12% à Copenhague, après la publication par le fabricant de bijoux de résultats trimestriels pénalisés par 'des vents contraires liés aux effets de changes, aux matières premières et aux droits de douane'.