Europe : les Bourses retiennent leur souffle à la veille du FOMC

Les Bourses européennes font globalement du surplace (stabilité à Londres, Francfort et Paris, +0,1% à Madrid et Milan), les opérateurs limitant leurs prises de positions à la veille du verdict du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) sur ses taux.



Les investisseurs retiennent leur souffle alors que la politique monétaire américaine va faire son retour sur le devant de la scène, puisque que la Réserve fédérale entamera ce mardi une réunion qui devrait se conclure mercredi soir.



Lors de sa réunion, la banque centrale américaine devrait annoncer à cette occasion une deuxième baisse consécutive de 25 points de base de son taux des fonds fédéraux, le plaçant dans une fourchette de 3,75 à 4,00%.



'Jerome Powell devrait réaffirmer l'engagement de la Fed envers son double mandat. Il adoptera ainsi un ton prudent, en raison du risque d'une inflation persistante', pronostique François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.



'Il signalera néanmoins de nouvelles baisses de taux, en ligne avec les indications du Résumé des perspectives économiques de septembre (SEP), sous réserve que les conditions économiques et financières évoluent comme prévu', poursuit-il.



Les investisseurs sont aussi dans l'expectative de nouveaux indices sur l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, à deux jours de la rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois.



Pour l'heure, ils portent leur attention sur les publications trimestrielles de la matinée en Europe, délaissant ainsi celle de Novartis (-3% à Zurich), le géant de la santé ayant dévoilé des chiffres sans surprise pour son troisième trimestre.



Ils saluent par contre les résultats du groupe bancaire HSBC (+3% à Londres), en hausse hors éléments exceptionnels, et ceux du producteur d'électricité Iberdrola (+2% à Madrid), accompagnés d'un relèvement de prévisions annuelles.



A Paris, ils acclament le point d'activité du groupe de services informatiques Capgemini (+5%) et accueille positivement celui du groupe de gaz industriels Air Liquide (+1%), mais sanctionnent celui de la banque BNP Paribas (-2%).