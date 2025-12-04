Europe : les Bourses sur des gains hésitants ce jeudi

Les Bourses européennes affichent dans l'ensemble des gains hésitants ce jeudi (stagnation à Londres et à Milan, +0,3% à Paris et à Madrid, +0,7% à Francfort), alors que les analystes s'interrogent sur les perspectives des marchés d'ici à la fin de l'année.



"Si le mois de décembre est propice à la hausse dans trois quarts des cas et si la Fed devrait sans surprise baisser ses taux la semaine prochaine, il convient pour une fois d'être prudent", estime ainsi Invest Securities dans sa note matinale.



Celui-ci souligne en effet une performance boursière déjà très solide depuis le début d'année au regard du contexte particulièrement volatil, et des niveaux de valorisation exigeants, même si une légère correction s'est déjà opérée en novembre.



"Après un exercice 2025 porté par le rerating et la très - trop ? - forte détente de la prime de risque, 2026 doit normalement être portée par une forte croissance des résultats des entreprises", note par ailleurs le bureau d'études.



S'il partage ce scénario pour le S&P 500 "qui a retrouvé un momentum de BPA positif depuis juillet", il se dit plus circonspect en Europe, où les attentes des analystes (+14,9%) lui semblent aujourd'hui "très ambitieuses au regard du contexte macro".



Analysant la tendance et les catalyseurs des marchés actions européens, Olivier Baduel, directeur de la gestion actions Europe d'Ofi Invest AM, pointe un comblement de leur décote de valorisation au cours des dernières semaines.



"Le rattrapage de valorisation du marché actions euro réduit à nos yeux la vigueur du signal acheteur pour cette classe d'actifs et nous incite à rester proches de la neutralité sur la pondération de ce marché", juge-t-il.



"Néanmoins, nous pourrions parler de "neutralité positive", car nous restons globalement favorables au point d'envisager un retour sur la classe d'actifs en cas de baisse des marchés", nuance le professionnel des marchés.



Seule donnée de la matinée en Europe, les ventes de détail sont restées stables à la fois dans la zone euro et dans l'UE en octobre par rapport au mois précédent, après des augmentations de 0,1% et de 0,2% respectivement en septembre.



Dans l'actualité des valeurs, on notera que Carlsberg gagne 1% à Copenhague avec un relèvement de conseil à "achat" chez UBS, alors que Rémy Cointreau cède 2% à Paris sur une dégradation à "vente" chez le même broker.