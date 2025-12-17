Europe : Londres se distingue avec l'inflation britannique
Parmi les places européennes ce mercredi, Londres se distingue clairement (+1,7%, loin devant des gains de 0,6% à Milan, de 0,2% à Francfort et une stagnation à Paris) sur fond de nouvelles rassurantes du côté de l'inflation.
Publié le 17/12/2025 à 12:02
Cet apaisement des tensions inflationnistes vient conforter l'hypothèse d'une baisse de 25 points de base du taux directeur de la Banque d'Angleterre, que les économistes attendent ce jeudi à l'issue de sa réunion.
"Il sera intéressant de voir dans les commentaires qualitatifs si les chiffres de ce jour modifient le scénario de base de l'un des 4 membres du comité censés continuer à voter pour un statu quo", réagit-on chez Panmure Liberum.
Autre nouvelle encourageante à la veille de la décision de la BCE (pour laquelle un maintien des taux directeurs est anticipée), le taux d'inflation annuel de la zone euro a été révisé en baisse de 0,1 point à un niveau stable de 2,1% en novembre.
De nature à plaider pour une politique monétaire plus accommodante, ces chiffres interviennent alors que le climat des affaires en Allemagne se détériore encore, au vu de l'indice Ifo qui tombe à 87,6 en décembre contre 88 le mois précédent.
"Le sentiment économique souffre clairement du fait que, contrairement aux annonces du gouvernement, il n'y a pas eu de réformes économiques larges à l'automne. Cela affaiblit l'impact de son plan budgétaire", réagit Commerzbank.
Dans l'actualité des valeurs, Generali gagne près de 2% à Milan, profitant d'un relèvement de recommandation chez UBS de "vente" à "achat" sur le titre de l'assureur, avec un objectif de cours remonté fortement de 23,7 à 40 euros.
De même, Société Générale grimpe de plus de 3% à Paris, sur fond de propos favorables de Bank of America qui fait figurer le titre du groupe bancaire parmi ses "25 actions pour 2026" et sur sa liste Europe 1 des meilleures idées.