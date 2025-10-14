Europe : marchés sous pression, entre saison des résultats et tensions sino-américaines

Un vent de prudence souffle sur l'Europe, où Paris et Francfort reculent de 0,7%, tandis que Londres se maintient difficilement à l'équilibre.

Depuis vendredi, les marchés doivent composer avec une montée des tensions entre Washington et Pékin. Fidèle à ses habitudes, Donald Trump souffle le chaud et le froid, quitte à enrhumer les indices... Signe de la nervosité des marchés, le VIX (surnommé 'indice de la peur') progresse de plus de 13%, au-delà des 21,5.



Si les tensions entre les deux géants semblaient être retombées, le ton est monté d'un cran pendant la nuit : le ministère chinois du Commerce a exhorté les Etats-Unis à faire preuve de 'sincérité' dans les négociations en cours avant que Pékin n'annonce dans la foulée une série de contre-mesures à l'encontre de cinq filiales du chantier naval Hanwha Ocean liées aux Etats-Unis.



Sur le front des statistiques, depuis deux semaines, le 'shutdown' aux Etats-Unis prive les opérateurs de l'accès à certaines données publiées par des agences gouvernementales. En Europe, les intervenants ont toutefois pu prendre connaissance ce matin de l'inflation en Allemagne. Celle-ci a atteint en septembre son rythme le plus élevé depuis le début de l'année, un phénomène qui témoigne de la persistance des pressions sur les prix au sein de la première économie d'Europe, selon des chiffres définitifs publiés mardi par l'Office fédéral de la statistique.



Concrètement, la hausse annuelle des prix à la consommation (CPI) a été confirmée à 2,4% au titre du mois dernier, tout comme a été validée leur hausse de 0,2% d'un mois sur l'autre, d'après les statistiques de Destatis.

Par ailleurs, toujours outre-Rhin, le moral des investisseurs et des analystes a continué de s'améliorer au mois d'octobre, mais à un rythme moins marqué que prévu, montre mardi l'enquête réalisée par l'institut d'études économiques ZEW.



Son indice a progressé à 39,3 ce mois-ci, signant un deuxième mois consécutif de hausse, après avoir déjà augmenté à 37,3 en septembre.

Les économistes tablaient cependant sur une hausse plus prononcée, autour de 40.



Rappelons que la saison des résultats débutera ce midi avec les résultats trimestriels de JPMorgan, Goldman Sachs, Citi et Wells Fargo aux Etats-Unis.



Les intervenants sont d'autant plus sensibles aux résultats des entreprises que les valorisations sont aujourd'hui considérées comme élevées à Wall Street.

Le ratio cours-bénéfices (PER) du S&P 500 ressort actuellement à 22,8, à comparer à une moyenne de 19,9x sur cinq ans et de 18,6x sur dix ans.



L'optimisme est néanmoins de mise, puisque le consensus attend une croissance de 8% des bénéfices des entreprises du S&P 500 sur la période allant de juillet à septembre, alors que la prévision était de 7,3% au tout début du trimestre, selon les données de FactSet.



Il s'agirait du neuvième trimestre de croissance bénéficiaire des sociétés américaines.



L'Europe se prépare également à quelques semaines décisives avec le coup d'envoi des résultats des entreprises qui se succéderont pendant plus d'un mois.



En attendant les chiffres de LVMH, qui paraîtront ce soir, Ericsson a dévoilé ce matin des résultats trimestriels en hausse, portés par ses mesures de réduction de coût, et Publicis a de nouveau relevé son objectif de croissance organique pour l'année 2025.



De l'autre côté de l'Atlantique, Jerome Powell, le président de la Fed, prononcera à Philadelphie un discours qui sera consacré aux perspectives économiques et à la politique monétaire à l'occasion de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE).



Si ces commentaires seront surveillés avec attention par les marchés, notamment en ce qui concerne les questions commerciales, il est peu probable qu'ils altèrent les anticipations de deux nouvelles baisses de taux de 25 points de base en octobre et décembre.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans se détend de 3 pts, vers 2,59%, l'OAT de même échéance est à 3,36% (-5,6 pts).À Londres, le Brent cède 2,3%, sous les 62 USD le baril. L'euro reste globalement stable face au billet vert, autour des 1,155 USD.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ericsson publie un chiffre d'affaires publié de 56,2 milliards de couronnes suédoises au 3ème trimestre 2025. Le chiffre d'affaires organique a reculé de -2 %.Le résultat brut ajusté a diminué à 27,0 milliards de couronnes suédoises, les effets de change défavorables ayant contrebalancé la bonne performance opérationnelle. Le résultat brut déclaré s'est établi à 26,8 milliards de couronnes suédoises.



Par ailleurs, Ericsson et Vodafone ont annoncé un partenariat stratégique de cinq ans visant à moderniser l'empreinte réseau de Vodafone en utilisant les solutions de réseau programmables hautes performances d'Ericsson.



BP rapporte que sa production amont au troisième trimestre dépassera celle du trimestre précédent, malgré une performance décevante dans ses activités de trading pétrolier.



GSK a annoncé que l'Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) a approuvé Shingrix pour la prévention du zona chez les adultes âgés de 18 ans et plus qui présentent un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie ou un traitement connu.



Enfin, ABB annonce une alliance avec NVIDIA pour accélérer le développement de centres de données IA de nouvelle génération. Concrètement, le partenariat vise à concevoir des solutions électriques innovantes adaptées aux besoins croissants en puissance des charges de travail liées à l'intelligence artificielle (IA), en s'appuyant sur l'architecture 800 VDC (courant continu) de NVIDIA.

