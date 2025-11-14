Europe : moral plombé par la correction à Wall Street

Les vendeurs reprennent le dessus au sein des Bourses européennes (-1,3% à Londres et à Madrid, -0,9% à Francfort et Paris), la correction des indices américains jeudi pesant sur le moral des investisseurs sur le vieux continent.



'Le S&P 500 (-1,66%) a enregistré sa pire journée en plus d'un mois, sur fond d'une probabilité de baisse de taux directeur en décembre qui est passée d'environ 59% mercredi soir à près de 49% cette nuit', souligne Deutsche Bank.



'C'est la prochaine vague de données qui aidera à déterminer si nous aurons effectivement une réduction de taux en décembre, mais des propos de responsables de la Fed ont pour l'heure clairement fait réagir les marchés', explique-t-elle.



La banque allemande pointe ainsi les propos du président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, qui a indiqué ne pas avoir soutenu la dernière baisse de taux fin octobre et suggéré qu'il était indécis pour décembre.



En attendant les données américaines, les opérateurs ont pu prendre connaissance de nombreuses statistiques en Europe ces dernières jours, dont la confirmation d'une croissance séquentielle de 0,2% du PIB de la zone euro au 3e trimestre, ce matin.



Sur le front des valeurs, Richemont bondit de 6% à Zurich, le groupe de luxe ayant fait état de résultats très supérieurs aux attentes au titre de son premier semestre 2025-26 grâce à la vitalité de ses activités dans la joaillerie.



Siemens Energy inscrit de nouveaux records à Francfort, s'envolant de près de 10%, le marché saluant des résultats trimestriels solides qui se sont accompagnés de prévisions encourageantes sur le moyen terme.



Toujours sur la place allemande, Allianz gagne 2% à la suite d'un relèvement par la compagnie d'assurance de son objectif de profit opérationnel annuel, fort de performances solides depuis le début de l'exercice.