Europe : Nvidia rassure avant l'emploi américain

Le vert domine sur les places européennes (+0,6% à Londres et à Paris, +0,7% à Francfort, +0,8% à Milan et Madrid), les investisseurs manifestant ainsi leur soulagement au lendemain des chiffres solides dévoilés par Nvidia.



Attendu au tournant, le géant des puces pour l'IA a dévoilé une publication rassurante pour le trimestre écoulé, battant les attentes tant sur son BPA que sur ses revenus, et affichant des perspectives souriantes pour le trimestre en cours.



'Les ventes de Blackwell sont hors normes, et les GPU cloud sont en rupture de stock', mettait en avant son CEO Jensen Huang lors de cette publication, estimant que l'on est 'entré dans le cercle vertueux de l'IA'.



'L'écosystème de l'IA se développe rapidement - avec de nouveaux modélistes fondateurs, plus de startups d'IA, dans de plus en plus de secteurs et dans de nouveaux pays. L'IA va partout, fait tout, tout en même temps', poursuivait-il.



C'est donc avec le coeur léger que les investisseurs vont pouvoir aborder le second grand rendez-vous de la semaine, à savoir la publication des chiffres de l'emploi américain pour le mois de septembre, prévue en début d'après-midi.



Initialement programmé le 3 octobre, le rapport du Département du travail avait été reporté du fait de la fermeture partielle des administrations fédérales ('shutdown'). A titre d'indication, le consensus s'est établi à 50 000 créations de postes.



Ces données seront scrutées avec d'autant plus d'attention que les minutes de la Fed, dévoilées ce mercredi, ont confirmé une forte divergence de vues parmi ses responsables concernant une nouvelle réduction de taux en décembre.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Novartis reste stable à Zurich, les investisseurs restant de marbre face à sa prévision d'un taux de croissance annuel moyen de ses ventes de +5 à 6% à changes constants pour la période 2025-30.



A la Bourse de Paris, les opérateurs acclament les publications trimestrielles d'Elior (+15%) et dans une moindre mesure de Valneva (+5%), alors qu'ils sanctionnent très lourdement celle de Soitec (-27%), lanterne rouge du SBF120.