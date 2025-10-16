Europe : Paris avance, Londres et Francfort stagnent

Les principales places boursières européennes évoluent en ordre dispersé ce matin : si Paris gagne 0,8% (après s'être arrogé 2% hier), Francfort et Londres sont complètement atones.



Dans l'Hexagone, les marchés doivent composer avec l'incertitude politique. Sébastien Lecornu vient d'échapper à une première motion de censure de la LFI. Le locataire de Matignon a pu compter sur le 'socle commun', un équilibre maintenu à 18 voix près...



'Bbien qu'un accord puisse être conclu pour maintenir le nouveau gouvernement en place, il est peu probable que cela se traduise par un renforcement des fondamentaux à long terme', indique David Zahn, responsable de la gestion obligataire européenne chez Franklin Templeton.



'Nous anticipons donc que les écarts de taux des obligations d'État françaises resteront volatils dans les mois à venir et continuons de privilégier une sous-pondération de la France dans les comptes européens', ajoute l'expert.



Outre-Manche, l'économie britannique a légèrement rebondi au mois d'août, la bonne santé du secteur industriel ayant permis de plus que compenser la morosité observée dans les services, montrent des données publiées jeudi par l'Office national de la statistique (ONS). À en croire ces chiffres, le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 0,1% en août, conformément aux attentes des analystes, après s'être contracté de 0,1% en juillet.



'Toutefois, l'inflation étant encore appelée à progresser, la Banque d'Angleterre devrait très probablement maintenir ses taux d'intérêt inchangés en novembre', estime Luke Bartholomew, économiste en chef adjoint chez Aberdeen.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans ressort à 2,57% (+1 pt), tandis que l'OAT de même échéance évolue à 3,35% (+1,8 pt), soit un spread de 78 pb, de retour au niveau précédent la crise politique hexagonale.

À Londres, le Brent recule de 0,4%, à 62,2 USD le baril. L'euro est stable face au billet vert, à 1,165 USD.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Nordea a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un bénéfice opérationnel de 1,60 milliard d'euros, en repli de 2% mais légèrement au-dessus des attentes des analystes. Le groupe a bénéficié de la hausse des volumes de prêts et de dépôts.



Equinor annonce le démarrage de la production du champ Bacalhau dans le bassin de Santos (Brésil). Avec des réserves récupérables dépassant 1 milliard de barils équivalent pétrole, Bacalhau est le plus grand champ offshore international jamais développé par Equinor.



Nestlé a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires de 65,9 millions de francs suisses sur la période allant de janvier à septembre, soit un repli de 1,9% en données publiées. Le groupe a aussi fait part de l'accélération de son programme de réductions de coûts, qui va se traduire par la suppression d'environ 16 000 postes au cours des deux ans à venir.



ABB a réalisé un chiffre d'affaires de 9 083 millions de dollars, en croissance de +11% (+9% en comparable) au 3e trimestre 2025. Les commandes sont en hausse de +12% (+9% en comparable) à 9 143 millions de dollars.



EssilorLuxottica annonce l'acquisition d'Ikerian, une entreprise experte en technologies de santé opérant sous la marque 'RetinAI', spécialisée dans l'IA et la data.



