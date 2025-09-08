Europe : un début de semaine dans le vert pour les Bourses

Les Bourses européennes entament dans le vert (+0,2% à Londres, à Milan et à Paris, +0,5% à Madrid, +0,6% à Francfort) une semaine qui devrait être marquée en particulier par la réunion de politique monétaire de la BCE.



'La BCE devrait maintenir ses taux directeurs inchangés à 2% lors de la réunion du conseil des gouverneurs du 11 septembre', pronostique Deutsche Bank, estimant qu'à ce niveau, l'institution monétaire 'a atteint le taux de dépôt final de ce cycle'.



Si elle pense que les risques sont orientés vers un nouvel assouplissement au cours des 6 à 9 prochains mois, la banque allemande s'attend à ce qu'ils se retournent ensuite et à ce que la BCE augmente ses taux à la fin de 2026.



En attendant, Deutsche Bank estime que ce jeudi, 'l'attention se concentrera sur les signaux de la trajectoire de la politique monétaire', et que 'plusieurs éléments de la communication de la BCE détermineront la réaction des marchés'.



Elle sera ainsi attentive aux propos de Christine Lagarde, aux prévisions économiques, à des changements dans l'évaluation des risques, à l'interprétation par la BCE de l'appréciation de l'euro et à d'éventuels commentaires sur la France.



Autre rendez-vous figurant au calendrier, les indices des prix à la production et à la consommation aux Etats-Unis pour le mois écoulé devraient être surveillés de près à une semaine de la réunion de politique monétaire de la Fed.



'Nous nous attendons à ce que ces indices montrent que l'inflation reste persistante', prévient Bank of America. 'Les tarifs douaniers devraient continuer d'exercer une pression à la hausse sur les prix au cours des prochains trimestres'.



Toujours au chapitre des statistiques, Destatis a fait part ce matin d'un redressement de 1,3% de la production industrielle allemande en juillet par rapport à juin, tandis que l'excédent commercial du pays s'est tassé de 15,4 à 14,7 milliards d'euros.



'En même temps, la production industrielle de juin a été révisée considérablement à la hausse. Cela donne l'espoir que l'industrie a touché le fond et que l'économie allemande se redressera à nouveau au troisième trimestre', selon Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus gagne plus de 1% à Paris, alors que le constructeur aéronautique lance ce jour un programme de rachat d'actions afin de soutenir ses plans d'actionnariat salarié et de rémunération en actions.