Europe : un début de semaine hésitant pour les Bourses

Les Bourses européennes commencent de façon hésitante (stabilité à Londres et à Milan, -0,1% à Paris, mais +0,2% à Francfort) une semaine dont la réunion du comité de politique de la Fed (FOMC) devrait constituer l'évènement majeur.



"La Fed devrait procéder à une baisse de taux de 25 points de base la semaine prochaine, tout en signalant de la prudence et une trajectoire plus lente que ce que les marchés anticipent", pronostiquait on vendredi chez Société Générale.



"L'indice d'inflation le plus suivi par la Fed, c'est-à-dire le "core PCE", est sorti en dessous des attentes à 2,8%, soit nettement en dessous de la prévision des membres du FOMC pour la fin d'année 2025 (3,1%)", pointait pour sa part CPRAM.



"Cela va clairement dans le sens d'une baisse de taux en décembre, mais aussi de la poursuite du cycle de baisses en 2026, surtout avec la morosité des chiffres de consommation", poursuivait cette société de gestion.



Au chapitre des données macroéconomiques, les investisseurs prendront par exemple connaissance cette semaine de la balance commerciale américaine, de la production industrielle britannique ou encore de l'inflation en Allemagne.



Sur le front des publications de résultats d'entreprises, ils pourraient se montrer particulièrement attentifs à celles d'Oracle et de Broadcom, deux grosses capitalisations américaines fortement présentes dans la thématique de l'IA.



Seule donnée notable parue ce matin en Europe, la production industrielle allemande a augmenté de 1,8% en octobre par rapport au mois précédent, après une hausse de 1,1% en septembre (révisée d'une estimation initiale de 1,3%).



"Cependant, cela n'a fait que compenser la baisse significative de l'été", tempère Commerzbank, pour qui "après plusieurs années de déclin, le secteur semble s'être stabilisé, mais il n'y a pas encore de signes de reprise".



Dans l'actualité des valeurs, Ageas gagne 2% à Bruxelles après la signature d'un accord-cadre avec BNP Paribas, auquel l'assureur belge va racheter sa participation de 25% dans AG Insurance, ce qui lui permettra d'en devenir propriétaire à 100%.



Galderma prend plus de 1% à Zurich, alors que L'Oréal a conclu un accord avec un consortium mené par EQT pour lui racheter une participation de 10% supplémentaire au capital du laboratoire spécialisé en dermatologie.



Salzgitter grimpe de 5% à Francfort, bénéficiant d'un relèvement de recommandation de "neutre" à "achat" chez UBS avec un objectif de cours porté de 22,5 à 50 euros, le broker le voyant profiter d'une amélioration des prix de l'acier dans l'UE en 2026.