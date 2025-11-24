Europe : un début de semaine plutôt dans le vert

Les Bourses européennes commencent dans l'ensemble favorablement (-0,1% à Paris, mais +0,1% à Londres, +0,3% à Francfort, +0,7% à Madrid) une semaine qui devrait être marquée par de nombreux indicateurs macroéconomiques.



Aux Etats-Unis, doivent ainsi paraitre l'indice de confiance du Conference Board, ainsi que des données officielles pour septembre (prix à la production, ventes de détail, commandes de biens durables) qui avaient été retardées par le shutdown.



De ce côté-ci de l'Atlantique, sont attendues par exemple des estimations de la croissance et de l'inflation en Allemagne et en France, ou encore les indices du sentiment économique de la Commission européenne.



Seule donnée publiée ce lundi, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a reculé à 88,1 points en novembre, contre 88,4 points le mois précédent, en raison de perspectives plus pessimistes de la part des entreprises.



"Leur situation présente jugée un peu plus positive ne signale certainement pas une reprise actuelle, mais cela devrait changer l'année prochaine, lorsque les mesures de relance budgétaire devraient augmenter significativement", espère Commerzbank.



Sur le front des publications d'entreprises, sont encore attendues celles de groupes américains tels que Dell et John Deere aux Etats-Unis, mais dans l'ensemble, la saison des résultats au titre du 3e trimestre touche à sa fin.



"Plus de 85% des entreprises européennes ont publié leurs résultats, avec un taux de dépassement du consensus sur les BPA avoisinant les 55%, en ligne avec les moyennes historiques", note d'ailleurs Edmond de Rothschild AM.



Dans l'actualité du jour, Bayer bondit de 9% à Francfort, suite à la publication de résultats de phase III favorables sur l'asundexian, son nouvel antithrombotique qui ne suscitait plus beaucoup d'espoirs au sein de la communauté financière.



Julius Baer recule de près de 4% à Zurich après l'annonce par la banque privée, au terme de sa revue de crédit, d'une charge pour pertes sur prêts faisant passer au second plan un record d'actifs sous gestion affiché à fin octobre.