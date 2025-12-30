Europe : un léger vent haussier souffle sur les places financières

Les principales places boursières européennes évoluent en légère hausse ce matin : Paris, Londres et Francfort s'arrogent chacune près de 0,3%.



Selon Ole Hansen, Head of Commodity Strategy chez Saxo Banque, les gains réalisés au cours de l'année pourraient toutefois inciter les traders et investisseurs à réduire leurs positions, notamment pour des raisons fiscales et de génération de liquidités.

"Alors que le sentiment général semble optimiste, l'appétit pour le risque pourrait être plus mesuré à l'aube de la nouvelle année", indique-t-il.



Sur le front des statistiques, les données publiées hier soir par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) ont fait état d'une hausse limitée de 0,4 million de barils des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis, à 424,8 millions de barils lors de la semaine du 15 décembre.



Ce matin, le baril de Brent s'échange à Londres à 62,2$ (+0,8%). L'euro est stable face au billet vert, à 1,177$.



Sur le compartiment obligataire, le Bund à 10 ans se tend de 2 pts, à 2,84%. Le rendement de l'OAT de même échéance atteint 3,54% (+2 pts également).

"Aux Etats-Unis comme en Europe, la baisse des taux directeurs devrait améliorer les rendements des maturités longues et soutenir le haut de la courbe. Par ailleurs, certains gouvernements pourraient tenter de calmer la pression des investisseurs obligataires en réduisant la durée de leurs émissions et en lançant des rachats de dette (passant ainsi d'un resserrement quantitatif à un assouplissement)", indiquait hier Ashok Bhatia, Chief Investment Officer chez Neuberger Berman.



Dans l'actualité des sociétés européennes, le groupe Volkswagen a annoncé étendre son programme de collecte de données issues des capteurs et caméras de ses véhicules à 40 marchés européens dès janvier 2026.



AlphaValue confirme son conseil sur le titre GSK à "accumuler" avec un objectif de cours relevé de 2086 p à 2186 p. Le bureau d'études justifie ce relèvement par la solide performance de la R&D, illustrée par la "ré-homologation du Blenrep aux Etats-Unis" et le feu vert réglementaire pour le Depemokimab, ce qui renforce la confiance dans l'objectif de 40 milliards de livres de ventes d'ici 2031.



Enfin, Airbus, agissant en tant que coordinateur national, s'associe au constructeur Turkish Aerospace pour fournir 30 appareils d'entraînement HÜRJET (produits par Turkish Aerospace) à l'Armée de l'air et de l'espace espagnole.



