Europe : un PMI de bonne facture soutient les Bourses

Le vert prédomine dans l'ensemble sur les places européennes ce mercredi (-0,2% à Londres, mais +0,2% à Paris, +0,3% à Francfort, +0,7% à Milan, +1,5% à Madrid), sur fond d'indices PMI encourageants dans la zone euro.



A 52,8 contre 52,5 en octobre, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale s'est redressé pour un 6e mois consécutif en novembre pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2023, et a de nouveau dépassé sa moyenne historique (52,4).



"La croissance de l'activité globale de la région s'est ainsi légèrement accélérée, tendance nous permettant d'anticiper, pour le dernier trimestre 2025, un léger renforcement de la croissance du PIB de la zone euro", salue Cyrus de la Rubia.



"Pour l'année à venir, nous anticipons des répercussions positives de la politique budgétaire expansionniste en Allemagne et de la forte croissance économique observée en Espagne", ajoute ce chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Les opérateurs devraient aussi se montrer attentifs à toute une série de données macroéconomiques américaines cet après-midi, à commencer par l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis.



Celle-ci devrait faire apparaître de faibles créations de postes au mois de novembre, de l'ordre de 5000 selon les analystes, la tendance semblant à la modération sur le marché du travail américain depuis maintenant plusieurs mois.



"Les entreprises sont surtout prudentes quant aux nouvelles embauches et l'usage de l'IA les amène semble-t-il à limiter les recrutements des jeunes diplômés", soulignaient les économistes d'Oddo BHF en début de semaine.



Toujours aux Etats-Unis, l'après-midi devrait voir paraitre les prix à l'importation et la production industrielle de septembre (des données qui avaient été retardées par le "shutdown"), puis les indices PMI composite et ISM des services pour novembre.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Stellantis bondit de 8% à Paris sur fond d'un relèvement de conseil chez UBS de "neutre" à "achat" sur le titre du constructeur automobile, avec un objectif de cours porté de 8,3 à 12 euros.



Inditex gagne plus de 1% à Madrid, le groupe textile (exploitant entre autres l'enseigne Zara) ayant dépassé les attentes à la fois pour les résultats de son 3e trimestre et pour ses ventes depuis le début du trimestre en cours.



Hugo Boss dévisse par contre de 11% à Francfort, sanctionné pour un point stratégique d'où il ressort que la maison de vêtements haut de gamme a l'intention de faire de 2026 une "année de consolidation et de réalignement".