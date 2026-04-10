Europlasma en négociations exclusives pour céder son pôle défense

Le groupe industriel dédié dans la dépollution et la décarbonation a annoncé l'ouverture de négociations exclusives avec un investisseur français en vue de la cession de ses activités de défense, valorisées à 150 millions d'euros.

Ce pôle regroupe les activités de développement, de production et de commercialisation de corps creux d'obus de moyen et gros calibres.



L'opération reste soumise aux conditions suspensives usuelles, notamment l'obtention des autorisations administratives et judiciaires, la réalisation d'audits satisfaisants pour l'investisseur, l'approbation du conseil d'administration, ainsi que la signature de la documentation définitive.



La période d'exclusivité court jusqu'au 25 mai 2026, avec une possible extension d'un mois. La finalisation de la transaction est attendue au plus tard le 15 octobre 2026.