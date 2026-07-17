Europlasma : FDB Industries va poursuivre son activité jusqu'au 15 octobre 2026

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, la dépollution et la décarbonation, annonce que le Tribunal de commerce de Lorient a décidé de la poursuite d'activité de FDB Industries (Fonderie de Bretagne) jusqu'au 15 octobre 2026 et a fixé la date limite de dépôt des offres au 11 septembre 2026. Europlasma tiendra informé le marché en fonction des prochaines étapes de la procédure.

Début juillet 2026, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le placement en redressement judiciaire de FDB Industries (Fonderie de Bretagne), filiale d'Europlasma. Cette décision faisait suite à une demande de la maison-mère après la consultation extraordinaire du comité social et économique (CSE).



Reprise en mai 2025 par Europlasma avec l'objectif d'être réorientée vers le secteur de la défense, la fonderie de Caudan (Morbihan) a fait face à une paralysie totale de sa production en raison d'un incendie survenu sur l'un de ses fours le 20 janvier dernier. Europlasma attribue les difficultés majeures de sa filiale à cet arrêt prolongé de l'activité, qui a fortement dégradé la situation financière de l'entreprise.



Dans ce contexte, deux administrateurs judiciaires ont été désignés afin d'évaluer les conditions d'un redémarrage du site, de préserver l'activité et les emplois, ou d'étudier d'éventuelles offres de reprise. La procédure vise désormais à rechercher la meilleure solution pour assurer l'avenir industriel de l'usine.

