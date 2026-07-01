Reprise en 2025 par Europlasma pour être réorientée vers le secteur de la Défense, la fonderie fait face à une paralysie totale de sa production depuis un incendie survenu sur l'un de ses fours le 20 janvier dernier.

Alors qu'un redémarrage était programmé pour le 24 juin 2026 après de longs mois de réparations, un nouvel incident électrique est venu bloquer la reprise. Cette absence prolongée d'activité a lourdement pénalisé l'entreprise