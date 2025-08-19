Europlasma : vers un regroupement d'actions

Europlasma annonce la décision de son conseil d'administration de procéder à un regroupement d'actions, par échange de 2.500 anciennes contre une nouvelle, une opération sans impact sur la valeur globale des titres, exception faite des rompus.



Les opérations de regroupement débuteront le 5 septembre, pour s'achever le 6 octobre. Les actionnaires devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un multiple de 2.500.



Les actions issues du regroupement seront admises sur Euronext Growth Paris sous un nouveau code ISIN (FR0014011QJ8) à compter du 7 octobre, premier jour de cotation, et les actions non regroupées seront radiées de la cote.