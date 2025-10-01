Eutelsat a signé un accord stratégique avec Tusass au Groenland
Publié le 01/10/2025 à 15:03
Le partenariat permettra d'offrir des communications sécurisées et résilientes sur l'ensemble du territoire.
Dans le cadre de ce partenariat, Tusass s'appuiera sur le réseau OneWeb d'Eutelsat pour répondre à un large éventail de besoins en matière de connectivité.
Cyril Dujardin, Président de la Business Unit Connectivité d'Eutelsat, a déclaré : ' Les infrastructures critiques sont devenues un domaine d'intérêt majeur en Europe, et nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Tusass pour soutenir ses efforts visant à connecter les communautés isolées, les infrastructures de base et à permettre des services essentiels tels que les opérations de sauvetage et la sécurité et la sûreté maritimes'.