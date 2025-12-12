Eutelsat boucle son augmentation de capital de 670 millions d'euros

Eutelsat a annoncé vendredi le succès de son augmentation de capital d'environ 670 millions d'euros destinée à renforcer sa structure financière et à relancer sa stratégie.



L'opération a été sursouscrite à 133% avec une demande représentant 891,6 millions, précise l'opérateur satellitaire dans un communiqué.



Le groupe indique avoir émis plus de 496,1 millions d'actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 1,35 euro par action nouvelle, ce qui fait apparaître une forte décote par rapport au cours de clôture de jeudi (2,09 euros).



Jean-François Fallacher, son directeur général, estime que la réussite de cet appel au marché témoigne de la confiance renouvelée des actionnaires dans la feuille de route stratégique de long terme de l'entreprise.



"Combinée aux augmentations de capital réservées, cette opération renforce significativement notre structure financière et nous donne les moyens de soutenir le déploiement de nos activités en orbite basse (LEO) tout en maintenant une trajectoire de désendettement rigoureuse", a-t-il déclaré.



Pour mémoire, Eutelsat compte lever au total quelque 1,5 milliard d'euros afin de financer ses investissements d'environ 4 milliards d'euros prévus sur la période 2026-2029, mais aussi de réduire son ratio d'endettement à environ 2,5x à la fin de l'exercice 2025-2026.



A la Bourse de Paris, l'action chutait de plus de 8% vendredi matin dans le sillage de ces annonces, ce qui ramenait à un peu plus de 8% ses gains enregistrés sur l'ensemble de l'exercice.

