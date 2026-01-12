Eutelsat commande 340 satellites supplémentaires à Airbus
Airbus Defence and Space annonce avoir remporté un contrat auprès d'Eutelsat pour la construction de 340 satellites supplémentaires OneWeb en orbite basse (LEO) qui assureront la continuité opérationnelle de la constellation OneWeb.
Les satellites seront fabriqués sur la nouvelle ligne d'assemblage d'Airbus à Toulouse, et livrés à partir de fin 2026. Avec la précédente commande de 100 satellites passée en décembre 2024, le nombre total de satellites commandés par Eutelsat s'élève à 440.
Avec plus de 600 satellites volant à 1200 km au-dessus de la Terre, la constellation offre une connectivité haut débit à faible latence à l'échelle mondiale. Les derniers satellites remplaceront progressivement les premiers atteignant la fin de vie opérationnelle.
De plus, ils intégreront des mises à niveau technologiques, notamment des canaliseurs numériques avancés, qui permettront d'améliorer les capacités de traitement à bord et d'accroître l'efficacité et la flexibilité, ainsi qu'une architecture optimisée.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.