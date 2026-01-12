Les satellites seront fabriqués sur la nouvelle ligne d'assemblage d'Airbus à Toulouse, et livrés à partir de fin 2026. Avec la précédente commande de 100 satellites passée en décembre 2024, le nombre total de satellites commandés par Eutelsat s'élève à 440.

Avec plus de 600 satellites volant à 1200 km au-dessus de la Terre, la constellation offre une connectivité haut débit à faible latence à l'échelle mondiale. Les derniers satellites remplaceront progressivement les premiers atteignant la fin de vie opérationnelle.

De plus, ils intégreront des mises à niveau technologiques, notamment des canaliseurs numériques avancés, qui permettront d'améliorer les capacités de traitement à bord et d'accroître l'efficacité et la flexibilité, ainsi qu'une architecture optimisée.