Eutelsat commande 340 satellites supplémentaires à Airbus

Airbus Defence and Space annonce avoir remporté un contrat auprès d'Eutelsat pour la construction de 340 satellites supplémentaires OneWeb en orbite basse (LEO) qui assureront la continuité opérationnelle de la constellation OneWeb.

Les satellites seront fabriqués sur la nouvelle ligne d'assemblage d'Airbus à Toulouse, et livrés à partir de fin 2026. Avec la précédente commande de 100 satellites passée en décembre 2024, le nombre total de satellites commandés par Eutelsat s'élève à 440.



Avec plus de 600 satellites volant à 1200 km au-dessus de la Terre, la constellation offre une connectivité haut débit à faible latence à l'échelle mondiale. Les derniers satellites remplaceront progressivement les premiers atteignant la fin de vie opérationnelle.



De plus, ils intégreront des mises à niveau technologiques, notamment des canaliseurs numériques avancés, qui permettront d'améliorer les capacités de traitement à bord et d'accroître l'efficacité et la flexibilité, ainsi qu'une architecture optimisée.