Eutelsat Communications annonce avoir réalisé au titre du 1er trimestre de son exercice comptable 2025-26 un chiffre d'affaires total de 293 millions d'euros, en baisse de 2,2% en données publiées et quasi stable à -0,3% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires des seules activités opérationnelles s'établit à 283 millions d'euros, en recul de 1,2% en organique.
Le segment Vidéo, qui représente encore 47% de l'activité, enregistre un repli de 10,5% à 134 millions d'euros, impacté notamment par les sanctions récentes à l'encontre de chaînes russes.
Le segment Connectivité, désormais majoritaire avec 53% du chiffre d'affaires, ressort en hausse de 8,6% à 149 millions d'euros. Cette dynamique est tirée par une croissance de 70,7% des revenus issus de l'orbite basse (LEO, à 54 millions d'euros), tandis que les revenus GEO reculent de 10,1%.
Eutelsat Communications précise que son carnet de commandes s'élève à 3,5 milliards d'euros au 30 septembre 2025, soit 2,8 fois le chiffre d'affaires de l'exercice précédent, avec une part de la Connectivité qui atteint désormais 58%.
Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'exercice 2025-26, dont un chiffre d'affaires stable pour les activités opérationnelles et une croissance annuelle de 50% des revenus LEO.
La marge d'EBITDA ajusté devrait être légèrement inférieure à celle de 2024-25, et les capex bruts compris entre 1 et 1,1 milliard d'euros.
Eutelsat maintient également ses ambitions à horizon 2028-29, avec un chiffre d'affaires compris entre 1,5 et 1,76 MdEUR, soutenu par la croissance rapide du LEO, et une marge d'EBITDA ajusté visée à au moins 60%.
Eutelsat Communications est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, le groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.
Le groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Communications de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.