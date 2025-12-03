Eutelsat lâche près de 7% à Paris après que Softbank a annoncé hier vendre 36 millions de ses droits de souscription dans l'opérateur européen de satellites.
Softbank Group Capital, filiale du conglomérat japonais SoftBank Group, mène cette opération afin de lever des fonds qui serviront à financer l'exercice de ses droits restants.
L'offre de 36 millions de droits équivaut à environ 26 millions d'actions d'Eutelsat, soit près de la moitié de la participation actuelle de Softbank Group Capital.
Conséquence ? "L'action Eutelsat atteint désormais son plus bas niveau depuis mi-juin. S'apparentant à une option d'achat (CALL), elle pourrait générer un bon rendement si elle était souscrite au cours actuel", estime Utsav Sinha, chargé du dossier chez AlphaValue.
Le broker ajoute toutefois que des risques importants subsistent quant à la mise en oeuvre de la stratégie de redressement de l'opérateur.
Pour rappel, l'agence Moody's avait relevé la notation de crédit a long terme d'Eutelsat Communications de B2 à Ba3 le 1er décembre, précisant que sa perspective stable dépendrait de la capacité de la société à stabiliser ses résultats dans les 12 à 18 prochains mois.
Perçu comme une alternative à la constellation Starlink d'Elon Musk, Eutelsat avait lancé à la mi-novembre une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros, comprenant un volet réservé de 828 millions d'euros au prix de 4 euros par action - largement souscrit par l'État français - et un maintien du droit préférentiel de souscription portant sur 670 millions d'euros.
Eutelsat Communications est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, le groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.
Le groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Communications de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.