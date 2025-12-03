Eutelsat dévie de sa trajectoire, plombé par l'annonce de Softbank

Eutelsat lâche près de 7% à Paris après que Softbank a annoncé hier vendre 36 millions de ses droits de souscription dans l'opérateur européen de satellites.



Softbank Group Capital, filiale du conglomérat japonais SoftBank Group, mène cette opération afin de lever des fonds qui serviront à financer l'exercice de ses droits restants.



L'offre de 36 millions de droits équivaut à environ 26 millions d'actions d'Eutelsat, soit près de la moitié de la participation actuelle de Softbank Group Capital.



Conséquence ? "L'action Eutelsat atteint désormais son plus bas niveau depuis mi-juin. S'apparentant à une option d'achat (CALL), elle pourrait générer un bon rendement si elle était souscrite au cours actuel", estime Utsav Sinha, chargé du dossier chez AlphaValue.



Le broker ajoute toutefois que des risques importants subsistent quant à la mise en oeuvre de la stratégie de redressement de l'opérateur.



Pour rappel, l'agence Moody's avait relevé la notation de crédit a long terme d'Eutelsat Communications de B2 à Ba3 le 1er décembre, précisant que sa perspective stable dépendrait de la capacité de la société à stabiliser ses résultats dans les 12 à 18 prochains mois.



Perçu comme une alternative à la constellation Starlink d'Elon Musk, Eutelsat avait lancé à la mi-novembre une augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros, comprenant un volet réservé de 828 millions d'euros au prix de 4 euros par action - largement souscrit par l'État français - et un maintien du droit préférentiel de souscription portant sur 670 millions d'euros.