Eutelsat et SES profitent du feu vert de la FCC pour la bande C aux Etats-Unis

Le régulateur états-unien des télécommunications a fixé un calendrier visant à mettre aux enchères 160 mégahertz de spectre d'ici juillet 2027 et à accélérer le déploiement des réseaux mobiles de nouvelle génération.

La Federal Communications Commission (FCC) annonce l'adoption des règles encadrant la mise aux enchères de 160 mégahertz de spectre dans la bande C supérieure (3,98-4,14 GHz) d'ici juillet 2027. L'objectif est de créer une bande continue de 440 mégahertz (3,70-4,14 GHz), présentée comme une "super bande" dédiée aux services 5G.



Les enchères devront être finalisées au plus tard en juillet 2027, avec des échéances de libération du spectre fixées à 2030 et 2031. SES pourra percevoir environ 5,6 MdsUSD de paiements incitatifs bruts, sous réserve du respect de ces délais. L'ordonnance confirme également le remboursement des coûts de transition jugés raisonnables et nécessaires.



Pour rappel, ces paiements incitatifs sont des sommes que la Federal Communications Commission (FCC) versera aux opérateurs satellitaires pour les encourager à libérer rapidement une partie de leurs fréquences afin qu'elles puissent être réattribuées aux opérateurs de télécommunications mobiles (5G et futurs réseaux).



De son côté, Eutelsat percevra des paiements incitatifs de 504 MUSD (443 MEUR) avant impôts, sous réserve de l'achèvement de la transition dans le respect des deux échéances fixées par la FCC. Ces versements sont attendus en 2031. Eutelsat précise également que l'ensemble des coûts engagés pour cette transition lui sera remboursé.



La FCC estime que cette réorganisation du spectre pourrait générer au moins 422 MdsUSD de produit intérieur brut (PIB), 2,4 millions d'emplois et 621 MdsUSD de surplus pour les consommateurs.



"Les actions des deux sociétés [SES et Eutelsat, ndlr] ont fait l'objet de ventes excessives au cours du mois écoulé, et nous restons très optimistes quant à leur redressement", a réagi ce matin Utsav Sinha, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.



Le marché lui donne raison : Eutelsat, en tête de l'indice SBF 120, s'adjuge 6,4%, talonné par SES qui bondit de 6,2%.