L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé mercredi avoir étendu son contrat de capacités en orbite terrestre basse (LEO) avec le fournisseur de services de connectivité africain Paratus.
Cet accord pluriannuel, qui porte sur un montant de plusieurs millions d'euros, prévoit le déploiement de solutions Internet à faible latence à travers l'Afrique australe, couvrant aussi bien des sites fixes que des installations de communications mobiles en Afrique du Sud, en Angola, en Namibie, au Botswana et en Zambie.
Paratus, qui s'est longtemps appuyé sur les ressources géostationnaires (GEO) d'Eutelsat, a été l'un des premiers clients à adopter son réseau mondial de satellites en orbite terrestre basse (LEO) 'OneWeb' en début d'année dernière.
Ce contrat survient alors que la demande pour les services d'Internet à haut débit explose en Afrique sub-saharienne, en particulier de la part des clients opérant dans des zones isolées comme dans les secteurs pétrolier, gazier et minier et bancaire.
Le partenariat entre Eutelsat et Paratus a récemment été renforcé par la construction en Angola d'un ouveau téléport OneWeb, qui agit comme un centre d'infrastructure terrestre critique dans la région.
Eutelsat Communications est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, le groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.
Le groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Communications de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées.
