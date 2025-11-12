Eutelsat étend son contrat de capacités LEO avec l'africain Paratus

L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé mercredi avoir étendu son contrat de capacités en orbite terrestre basse (LEO) avec le fournisseur de services de connectivité africain Paratus.



Cet accord pluriannuel, qui porte sur un montant de plusieurs millions d'euros, prévoit le déploiement de solutions Internet à faible latence à travers l'Afrique australe, couvrant aussi bien des sites fixes que des installations de communications mobiles en Afrique du Sud, en Angola, en Namibie, au Botswana et en Zambie.



Paratus, qui s'est longtemps appuyé sur les ressources géostationnaires (GEO) d'Eutelsat, a été l'un des premiers clients à adopter son réseau mondial de satellites en orbite terrestre basse (LEO) 'OneWeb' en début d'année dernière.



Ce contrat survient alors que la demande pour les services d'Internet à haut débit explose en Afrique sub-saharienne, en particulier de la part des clients opérant dans des zones isolées comme dans les secteurs pétrolier, gazier et minier et bancaire.



Le partenariat entre Eutelsat et Paratus a récemment été renforcé par la construction en Angola d'un ouveau téléport OneWeb, qui agit comme un centre d'infrastructure terrestre critique dans la région.

