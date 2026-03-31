Reuters rapporte qu'Eutelsat est en discussions avec l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) pour ses futurs lancements de satellites. Aucun accord n'a encore été conclu, a fait savoir la société. A travers ce partenariat potentiel, Eutelsat cherche à diversifier ses partenaires et limiter sa dépendance à SpaceX et aux fusées Ariane, après la perte d'accès aux lanceurs russes Soyouz.
Son directeur général, Jean-François Fallacher, a indiqué à Reuters que "les capacités de lancement doivent être anticipées très longtemps à l'avance". Le dirigeant a aussi mis en avant l'enjeu stratégique du marché indien.
Depuis sa fusion avec OneWeb en 2023, Eutelsat s'appuie sur une constellation en expansion, avec 650 satellites actuellement et plus de 1 000 attendus prochainement. Airbus fabrique 440 satellites supplémentaires, tandis que le projet européen IRIS² viendra renforcer l'infrastructure.
Le groupe indique être financé jusqu'en 2031, après un refinancement de 5 MdsEUR ayant notamment fait de l'État français son principal actionnaire. Il prévoit d'investir environ 2 000 MEUR d'ici 2030 pour ses futurs satellites, les lancements représentant 30% à 40% des coûts.
Pour rappel, le dirigeant d'Eutelsat s'était rendu à New Delhi en février avec Emmanuel Macron et avoir rencontré le ministre indien des Télécommunications ainsi que des représentants des autorités de régulation afin d'évoquer l'accès au marché.
"Ce sujet est crucial, car Eutelsat et les autres opérateurs d'internet par satellite attendent toujours l'autorisation commerciale de l'autorité indienne de régulation des télécommunications. Nous prévoyons qu'Eutelsat obtiendra cette licence cette année", indique Utsav Sinha, en charge du dossier chez AlphaValue.
L'analyste rapporte par ailleurs que l'un des principaux investisseurs stratégiques d'Eutelsat est Sunil Bharti Mittal, propriétaire d'Airtel, le deuxième opérateur de télécommunications indien, qui entretient des liens étroits avec le gouvernement. "Ce soutien pourrait s'avérer déterminant pour l'utilisation des infrastructures d'Eutelsat afin de fournir un accès internet aux zones reculées de l'Inde, notamment pour l'éducation et la santé, conformément aux politiques gouvernementales et en complément des opérations commerciales", conclut le broker.
Le titre Eutelsat recule de 2,8% en fin de matinée à Paris, mais signe toujours une progression de l'ordre de 20% depuis le début de l'année.
Eutelsat Communications est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, le groupe est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 35 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.
Le groupe répond aux besoins de ses clients présents dans quatre segments de marché clés que sont la Vidéo, où il distribue plus de 6 500 chaînes de télévision, et les marchés à forte croissance de la Connectivité mobile, de la Connectivité fixe et des Services aux gouvernements. L'incomparable richesse de ses ressources en orbite et de ses infrastructures au sol permet à Eutelsat Communications de répondre aux besoins de ses clients dans le monde entier grâce à des solutions intégrées.
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.