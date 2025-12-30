Ce déploiement est mis en oeuvre dans le cadre d'une initiative nationale menée par le gouvernement de ce pays d'Afrique équatoriale, en collaboration avec la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG).

Le projet soutiendra les efforts du Gabon pour intégrer les services numériques dans les transports publics, moderniser l'expérience ferroviaire et améliorer le confort des passagers, tout en permettant des services haut débit fiables sur les lignes longue distance.

"Cela renforce également notre partenariat avec Airtel et établit une base solide pour d'autres projets de connectivité ferroviaire à travers l'Afrique", commente Philippe Baudrier, vice-président Afrique chez Eutelsat.