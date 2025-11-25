Eutelsat lance une nouvelle augmentation de capital

Eutelsat annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant brut d'environ 670 millions d'euros, dans le cadre de sa levée de capitaux d'environ 1,5 MdEUR pour renforcer sa structure financière et financer son plan stratégique.



La période de souscription pour cette augmentation de capital se déroulera du 28 novembre au 9 décembre inclus, à un prix de 1,35 euro par action nouvelle, et à une parité de 8 actions nouvelles pour 11 actions existantes.



Les différents engagements de souscription de l'Etat français, de Bharti Space, du gouvernement britannique, de CMA CGM Participations et du FSP se montent à environ 475 MEUR, représentant environ 71% de l'augmentation de capital.



L'opérateur de satellites rappelle que cette opération fait suite aux augmentations de capital réservées d'un montant de 828 MEUR votées lors de l'assemblée générale mixte du 30 septembre et réalisées le 21 novembre.



En parallèle de ces levées de fonds et dans le cadre de sa stratégie de renforcement de sa structure financière, Eutelsat indique avoir commencé à initier le refinancement de sa dette bancaire et obligataire.