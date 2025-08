Eutelsat : perte nette fortement creusée en 2024-25

Publié le 05/08/2025 à 08:44 Zonebourse.com

Eutelsat dévoile une perte nette attribuable au groupe de 1,08 milliard d'euros au titre de son exercice clos fin juin, contre une perte de 310 millions un an auparavant, mais revendique néanmoins des résultats 2024-25 'en ligne avec les objectifs financiers'.



En données comparables, l'opérateur de satellites affiche en effet un EBITDA ajusté stable, avec une marge de 54,4% (-0,8 point), pour un chiffre d'affaires des activités opérationnelles en croissance de 0,8% à près de 1,23 milliard d'euros.



'L'année a été marquée par des activités LEO soutenues, dont le chiffre d'affaires a progressé de plus de 80% et représentent désormais 15% du chiffre d'affaires', met en avant son directeur général Jean-François Fallacher.



Pour 2025-26, Eutelsat estime que son CA devrait se situer au même niveau, et sa marge d'EBITDA ajusté être légèrement inférieure à celle de 2024-25. D'ici 2028-29, il vise un CA de 1,5 à 1,7 milliard et une marge d'EBITDA ajusté d'au moins 60%.