Eutelsat annonce le lancement d'une augmentation de capital réservée de 828 MEUR au prix de 4 EUR par action, souscrite par l'État français, Bharti Space Limited, le gouvernement du Royaume-Uni, CMA CGM Participations et le Fonds Stratégique de Participations. L'État apportera 551 MEUR et portera sa participation à 29,65%. Le règlement-livraison est attendu dans les prochains jours et deux administrateurs représentant l'État rejoindront alors le conseil, qui comptera 12 membres.
Une seconde augmentation de capital de 672 MEUR, avec droits préférentiels de souscription, reste prévue d'ici fin 2025 ; plus de 70% du montant bénéficie déjà d'engagements irrévocables.
Ces opérations s'inscrivent dans une stratégie globale visant à soutenir les investissements dans l'orbite basse (LEO) et la future constellation IRIS², tout en ramenant le ratio Dette nette/EBITDA vers 3x puis environ 2,5x après cession du segment terrestre passif.
Eutelsat confirme ses perspectives 2025-26, avec un chiffre d'affaires stable, une marge d'EBITDA ajusté légèrement inférieure et une croissance de 50% du LEO. Les objectifs financiers à l'horizon 2028-29 sont également maintenus, avec un chiffre d'affaires attendu entre 1,5 et 1,76 MdEUR et une marge d'EBITDA ajusté d'au moins 60%.