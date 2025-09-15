Eutelsat renouvelle un contrat avec le mexicain Multimedios

L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé ce week-end le renouvellement de son contrat de capacité signé avec le mexicain Multimedios Television, avec lequel il collabore depuis plus de 25 ans.



Cet accord pluriannuel, dont les termes financiers n'ont pas été précisés, porte sur le renouvellement des ressources situées à la position orbitale 117° Ouest A en bande C, précise le groupe dans un communiqué.



Dans le cadre du partenariat, Multimedios Television utilisera ces capacités afin de continuer à diffuser ses contenus en espagnol auprès des opérateurs câblés du Mexique et d'Amérique latine, ainsi que vers les plateformes de télévision numérique terrestre (TNT) au Mexique et au Costa Rica.



La chaîne nationale hispanophone, très implantée dans le nord-est et le centre-nord du Mexique, le sud-ouest des Etats-Unis, au Costa Rica, ainsi que dans les foyers câblés et IPTV à travers l'Amérique latine, propose une programmation variée incluant des informations locales, du sport, des émissions pour enfants et des shows de divertissement.



Suite à l'annonce de ce contrat, qui va permettre à Eutelsat de garantir des revenus annuels additionnels à moyen terme, le titre grimpait de 9% lundi matin à la Bourse de Paris, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 derrière Rubis (+9,9%) porté par des spéculations de rachat.



Dans un entretien au 'Monde', Jean-François Fallacher - directeur général depuis le 1er juin dernier - considère la constellation OneWeb, propriété du groupe, comme 'la seule réponse opérationnelle et souveraine à Starlink'.