Eutelsat annonce un partenariat stratégique avec Skynopy, start-up française du NewSpace spécialisée dans les services de connectivité satellite, pour lancer le projet AKAR, visant à créer le premier réseau mondial haut débit en temps réel.
Par leur accord de consortium, soutenu et financé par l'Etat français via le plan France2030, les deux sociétés vont 'combiner l'agilité et la capacité d'innovation d'une start-up NewSpace avec les actifs d'un acteur historique du spatial'.
Ainsi, Skynopy apporte son savoir-faire logiciel et son modèle économique hybride, tandis qu'Eutelsat met à disposition son parc de 600 stations sol OneWeb réparties sur 42 sites dans le monde et déjà interconnectées à du très haut débit.
'Cette alliance va permettre de rapidement lancer le réseau AKAR en évitant les investissements CAPEX lourds et les longs délais d'installation traditionnellement associés à la construction de nouvelles infrastructures', soulignent-ils.
Une première phase d'expérimentation débutera dans les prochains mois avec un programme exclusif de bêta-testers opérateurs de satellites intéressés par les promesses de la bande Ka, d'une durée d'un an, avant un déploiement complet d'ici quatre ans.
Publié le 11/09/2025 à 09:36
