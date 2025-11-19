Le titre d’Eversource Energy a chuté de près de 12% mercredi, à la suite du refus des autorités du Connecticut de valider la vente de sa filiale Aquarion. L’opération, estimée à 2,4 milliards de dollars, visait à recentrer les activités du groupe énergétique et à réduire sa dette. Eversource avait acquis Aquarion en 2017 pour environ 1,7 milliard. Le rejet du régulateur compromet désormais cette stratégie de désendettement et fragilise les perspectives financières de l’entreprise.

Malgré un dossier jugé solide sur les plans technique et financier, l’Autorité de régulation des services publics du Connecticut (PURA) a estimé que l’opération ne répondait pas pleinement aux critères de compétence managériale et de responsabilité dans l’intérêt public. L’État envisageait une transition vers un modèle de distribution d’eau à but non lucratif, en vertu d’une loi adoptée en 2024, mais PURA a jugé cette évolution peu compatible avec la structure actuelle d’Aquarion, détenue par des investisseurs privés.

L’analyste Ryan Levine (Citi) souligne que cette décision compromet la trajectoire de redressement financier d’Eversource et révèle une posture réglementaire moins favorable que prévu. La demande de transfert avait été soumise conjointement par Eversource, Aquarion Water Authority et la South Central Connecticut Regional Water Authority. Aquarion dessert près de 226 000 clients répartis dans 73 municipalités du Connecticut, du Massachusetts et du New Hampshire. La finalisation de la vente était initialement programmée pour fin 2025.