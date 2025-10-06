Eviden (Atos) intègre les technologies KMS de Cosmian

Atos annonce que sa division Eviden intègre à son offre de produits de cybersécurité les technologies de système de gestions de clés (KMS) de Cosmian, un rapprochement qui 'renforce un savoir-faire français souverain en cryptographie'.



'L'expertise cryptographique de pointe de Cosmian vient soutenir les capacités d'Eviden en matière de chiffrement avancé, notamment hardware (HSM), de confidential computing et de gestion des clés de chiffrement', explique le groupe de services informatiques.



'Grâce à cette intégration, Eviden propose dès à présent une gestion des clés innovante et performante utilisant des algorithmes de chiffrement avancés, notamment post-quantiques, qui peuvent être déployés dans tous types d'architectures informatiques', poursuit-il.