Eviden (Atos) notifié d'une extension de contrat dans le sécurité en Suisse

Atos a annoncé mercredi que sa filiale de logiciels et de matériels Eviden avait remporté la maintenance du système de préparation aux catastrophes et aux situations d'urgence de l'Office fédérale suisse de protection de la population (OFPP).



Dans un communiqué, le groupe de services technologiques indique qu'Eviden a été notifiée d'une extension de son contrat, qui était valable jusqu'en 2031 et qui sera désormais prorogeable jusqu'en 2035, portant sur la maintenance et la mise à niveau régulière de Polyalert.



Conçu par Eviden et opérationnel depuis 2016, ce système d'information critique vise à alerter la population suisse en cas d'incidents majeurs tels que des phénomènes météorologiques extrêmes, des catastrophes environnementales ou des accidents industriels.



Son architecture centralisée permet la diffusion rapide, sur plusieurs canaux, de notifications homogènes en allemand, français, italien et anglais, mais aussi l'activation à distance d'un réseau composé d'environ 5 000 sirènes



Eviden, qui explique avoir imaginé Polyalert comme un système cybersécurisé fonctionnant indépendamment d'Internet ou des réseaux mobiles., rappelle être un partenaire clé de l'écosystème de sécurité publique en Suisse, puisque l'entité est déjà l'origine du développement de Polycom, le réseau radio sécurisé national déployé pour les autorités et organisations de sauvetage et de sécurité, à savoir les gardes-frontières, la police, les pompiers, les ambulances, la protection civile et les unités de soutien militaire.



Ce nouveau contrat décroché par Eviden survient au lendemain de l'annonce de la signature d'un beau contrat portant sur la construction d'un supercalculateur de nouvelle génération dans le cadre d'un projet emmené par le CEA d'un montant de 544 millions d'euros.



'Ce contrat concerne à priori les activités HPC en cours de cession à l'Etat français, de sorte que l'impact financier pour Atos devrait s'avérer limité', tempéraient ce matin les analystes d'AllInvest Securities.



A la Bourse de Paris, l'action progressait de 1,4% mercredi après avoir déjà avancé de 1,4% hier, ce qui porte à 72% ses gains depuis le début de l'année.