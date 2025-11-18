Eviden (Atos) va intégrer Lifelink MCx Connect au HMD Terra M

Atos annonce une collaboration stratégique visant à intégrer Lifelink MCx Connect, solution conforme aux normes 3GPP et répondant aux standards de télécommunications mondiaux de sa branche Eviden, au nouveau téléphone HMD Terra M de HMD Secure.



Lifelink MCx Connect permet de passer d'une communication push-to-talk en bande étroite traditionnelle à des communications sécurisées, interopérables et prêtes pour la connectivité haut débit des réseaux LTE et 4G/5G, que ce soit sur un réseau privé, public ou hybride.



Le HMD Terra M, smartphone doté d'un système d'exploitation intelligent pour un contrôle et une sécurité améliorés, est conçu pour les entreprises, les forces de sécurité intérieure et les techniciens de terrain exposés à des environnements difficiles.



'Avec cet appareil robuste et économique doté de capacités de communication critiques, Eviden et HMD proposent une solution à la fois accessible et adaptée aux futurs standards de communications et aux déploiements à grande échelle', affirme Atos.