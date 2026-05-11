Eviden va aider à la coopération militaire belgo-luxembourgeoise

Atos Group annonce un contrat par lequel sa division Eviden va accompagner la convergence opérationnelle et numérique des armées de terre luxembourgeoise et belge, dans le cadre de l'accord de coopération militaire entre la Belgique et le Luxembourg.

Eviden va équiper l'armée de terre luxembourgeoise d'une plateforme de formation au système d'information du combat SCORPION (SICS) et étudier la numérisation des véhicules des forces luxembourgeoises afin de les rendre interopérables avec la nouvelle génération de véhicules CaMo.



La convergence opérationnelle et numérique, alignée sur le standard français SCORPION, aidera à la création d'un bataillon de reconnaissance de combat de type médian. L'objectif est de constituer une capacité opérationnelle unifiée entre les trois pays.



Le Luxembourg, qui a acheté 54 véhicules CaMo (Capacité Motorisée) dans le cadre de la création de ce bataillon binational, bénéficiera de l'expertise d'Eviden, fournisseur du système SICS constituant le système nerveux numérique du programme CaMo et du programme SCORPION.



"L'association du SICS et des véhicules CaMo rend possible le partage instantané d'informations entre les véhicules, les pelotons et les postes de commandement, raccourcissant la boucle de décision", ajoute le groupe de services informatiques.