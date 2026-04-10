Evie Kostakis va quitter la direction financière de Julius Baer

Julius Baer annonce une évolution de sa direction avec le départ d'Evie Kostakis, sa directrice financière (CFO), qui quittera ses fonctions pour saisir une "nouvelle opportunité de leadership international".

Pour rappel, elle a travaillé au sein de la banque privée helvétique au cours de ses 13 dernières années, dont les six dernières en tant que directrice financière adjointe et, depuis 2022, directrice financière du groupe.



La mise en place de son plan de succession est en cours et son successeur sera annoncé prochainement. Evie Kostakis restera au sein de Julius Baer jusqu'à fin 2026 afin d'assurer une transition harmonieuse, transition qui devrait avoir lieu au 2e semestre.