Evonik en hausse, même si Berenberg ne table que sur une amélioration temporaire
Evonik est en hausse à Francfort (+1,73%, à 17,36 euros), alors que Berenberg a maintenu sa recommandation à vendre sur le titre du spécialiste des produits chimiques, mais a très légèrement relevé sa cible de cours de 14 à 15 euros.
Publié le 22/04/2026 à 15:19
Berenberg tempère toutefois en précisant que les améliorations liées au conflit au Moyen-Orient ne devraient être que temporaires. La pression concurrentielle et la croissance atone de la demande signifient que le titre reste bloqué dans une fourchette d'Ebitda d'environ 2 milliards d'euros, à plus ou moins 200 millions d'euros. Les analystes anticipent un recul de l'action une fois que le détroit d'Ormuz rouvrira et que les prix des produits chimiques de base reflueront sous leurs sommets.
En ce qui concerne la publication trimestrielle programmée le 8 mai prochain, Berenberg table sur des chiffres solides, mais sur un maintien des perspectives annuelles.