Evonik en hausse, même si Berenberg ne table que sur une amélioration temporaire

Evonik est en hausse à Francfort (+1,73%, à 17,36 euros), alors que Berenberg a maintenu sa recommandation à vendre sur le titre du spécialiste des produits chimiques, mais a très légèrement relevé sa cible de cours de 14 à 15 euros.

Pour débuter son analyse, Berenberg indique qu'Evonik est une recommandation à la vente plus difficile à maintenir qu'il y'a un an, notamment parce que la politique de dividende rigide (stable ou en hausse) a laissé place à un versement plus rationnel indexé sur le bénéfice net par action. Les analystes ajoutent que le conflit en Iran a fait grimper les prix de la méthionine (un acide aminé vendu comme additif pour l'alimentation animale) en provoquant des pénuries de soufre en Asie, et les prix du butadiène sont plus robustes. Le butadiène est un gaz dérivé du pétrole utilisé comme intermédiaire de base dans la pétrochimie et utilisé dans les polymères et caoutchoucs synthétiques.



Berenberg tempère toutefois en précisant que les améliorations liées au conflit au Moyen-Orient ne devraient être que temporaires. La pression concurrentielle et la croissance atone de la demande signifient que le titre reste bloqué dans une fourchette d'Ebitda d'environ 2 milliards d'euros, à plus ou moins 200 millions d'euros. Les analystes anticipent un recul de l'action une fois que le détroit d'Ormuz rouvrira et que les prix des produits chimiques de base reflueront sous leurs sommets.



En ce qui concerne la publication trimestrielle programmée le 8 mai prochain, Berenberg table sur des chiffres solides, mais sur un maintien des perspectives annuelles.