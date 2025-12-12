La compagnie d'assurance AXA annonce que son conseil d'administration a décidé de la nomination d'Ewout Steenbergen à la présidence de son comité d'audit, succédant à Isabel Hudson qui quittera le conseil le 31 décembre 2025.
"L'expérience étendue d'Ewout Steenbergen dans le secteur de l'assurance et sa vision stratégique en matière de transformation numérique seront des atouts majeurs dans son nouveau rôle", commente le président du conseil Antoine Gosset-Grainville.
Ewout Steenbergen est entré au conseil d'administration d'AXA le 1er janvier 2025, pour un mandat qui expirera lors de l'assemblée générales des actionnaires 2026. Outre le comité d'audit, il est aussi membre de celui des finances et des risques.
Il est par ailleurs vice-président exécutif et directeur financier de Booking Holdings depuis le 15 mars 2024. Il a également été président du conseil d'administration d'UNICEF USA jusqu'en juin 2024, et reste membre du conseil d'administration.
Ewout L. Steenbergen est actuellement directeur financier et vice-président exécutif de S&P Global, Inc. et directeur financier de Voya Services Co. Il siège également au conseil d'administration de CRISIL Ltd, du United States Fund for UNICEF et du Museum of American Finance.
Auparavant, il a occupé les postes de directeur général d'Ing Nationale-Nederlanden, de directeur financier et de vice-président exécutif de Voya Financial, Inc. et de directeur général de la région de Hong Kong chez ING Groep NV, de directeur général de RVS Levensverzekering NV et de directeur financier et des risques d'ING Asia (toutes deux filiales d'ING Groep NV) et de directeur de Venerable Insurance & Annuity Co.
Il a obtenu un diplôme d'études supérieures de l'université d'Amsterdam, un MBA de l'université de Rochester et un MBA de la Nyenrode Business Universiteit.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (62,7%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (35,9%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- autres (1,4%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
