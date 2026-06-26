Exail bondit en Bourse après la marque d'intérêt de Safran

Safran a confirmé dans l'après-midi son intérêt pour une potentielle acquisition d'Exail Technologies, spécialiste français des drones marins et des systèmes de déminage sous-marin. "Il n'existe toutefois aucune certitude que ces discussions aboutissent à un accord ou à la réalisation de l'opération envisagée", précise Safran. En attendant d'en savoir plus, le titre Safran recule de 3,2% tandis que celui de sa cible potentielle s'adjuge déjà près de 31%, à 122,5 EUR.

L'intérêt de Safran pour Exail s'est précisé dans la journée. Contacté par Zonebourse, le service de presse du groupe s'est tout d'abord refusé à tout commentaire, avant de confirmer quelques minutes plus tard être entré en négociations exclusives avec sa cible.



Le groupe évoque son éventuelle acquisition d'Exail Technologies au prix de 128,50 euros par action, qui prendrait la forme d'un rachat du bloc de contrôle de la famille Gorgé, suivi d'une offre publique obligatoire. Une information qui avait également été relayée par Exail quelques minutes plus tôt.



Au prix proposé, Exail serait valorisée donc valorisée à près de 2,24 milliards d'euros, contre une capitalisation boursière d'environ 1,6 milliard avant l'annonce.



AlphaValue réagit



"Safran propose une prime stratégique substantielle. Sur la base d'un bénéfice par action (BPA) de base estimé à 2,05 euros pour 2026, la transaction implique un multiple de valorisation (PER) prévisionnel d'environ 63 fois. Même en tenant compte du carnet de commandes d'Exail (supérieur à 1 milliard d'euros) et de l'amélioration attendue des marges, cette valorisation suggère que Safran paie aujourd'hui pour plusieurs années de croissance future", analyse Saïma Hussain, en charge du dossier chez AlphaValue.



Cette opération intervient quelques semaines après l'annonce par Safran d'un investissement de 120 millions d'euros sur son site de Montluçon afin de tripler ses capacités de production de gyroscopes à résonance hémisphérique, un composant clé des systèmes de navigation inertielle. Cette décision illustrerait déjà la forte croissance de la demande dans les applications de défense.



Rappelons qu'Exail était justement déjà positionné sur ce marché, avec un plan de doublement de ses capacités de production de centrales inertielles d'ici 2028.



"Loin d'être une simple acquisition complémentaire, cette opération semble viser à sécuriser des capacités souveraines rares tout en renforçant le leadership technologique de Safran. A cet égard, une partie de la prime reflète la valeur de rareté de ces actifs plutôt que la seule performance financière à court terme", poursuit AlphaValue.



Une logique industrielle convaincante



Se disant "convaincue" par la logique industrielle derrière cette opération, Saïma Hussain estime que cette acquisition permettrait à Safran de renforcer sa position dans les systèmes de navigation et les systèmes autonomes haut de gamme, d'élargir son offre dans la défense navale, de créer d'importantes opportunités de ventes croisées entre ses plateformes aéronautiques et de défense et de sécuriser des technologies dont le développement en interne nécessiterait plusieurs années.



Exail est souvent mise en avant pour ses technologies de drones sous-marins, conçues notamment pour intervenir dans des opérations de déminage, comme celles qui pourraient être menées dans le détroit d'Ormuz.



Avant la séance du jour, le titre Exail affichait déjà une progression d'environ 35% depuis le début de l'année et de 526% en trois ans, porté notamment par l'annonce, l'an dernier, d'un contrat d'environ 400 millions d'euros portant sur des drones chasseurs de mines destinés à une marine dont le nom n'a pas été dévoilé.