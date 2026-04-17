Le titre est pénalisé par les déclarations de Donald Trump sur le retrait en cours des mines marines dans le détroit d'Ormuz, réduisant les anticipations d'un recours aux technologies du groupe. Après un rallye de 8,5% sur un mois, la valeur est désormais ciblée par les vendeurs à découvert.

Exail Technologies recule de 8% à Paris, pénalisé par une annonce de Donald Trump affirmant que l'Iran "avec l'aide des Etats-Unis, a retiré, ou est en train de retirer, toutes les mines marines" du détroit d'Ormuz, dans le cadre de sa réouverture imminente.



Le titre avait progressé de 8,5% au cours du mois, recherché par les investisseurs qui espéraient bien qu'Exail et ses technologies de détection sous-marine soient sollicités afin de détecter et identifier les mines placées dans le passage. L'annonce de Donald Trump met donc à mal ce scénario.



D'après nos données, Exail Technologies fait d'ailleurs partie des cinq valeurs françaises les plus vendues à découvert, avec une jauge estimée à 8,21% du capital en ce qui concerne le poids visible, c'est-à-dire les fonds vendeurs qui détiennent 0,5% ou plus de positions à la baisse. Sept fonds sont identifiés, dont le plus gros est Qube Research, à hauteur de 1,84%.



"Pour nous, l'investment case d'Exail n'est que très indirectement lié au conflit en Iran", réagit toutefois Julien Thomas, analyste chez TP ICAP Midcap. Selon cet expert, le blocage du détroit d'Ormuz a surtout souligné le risque asymétrique du minage sous marin et l'absence totale de contremesure disponible et moderne de la part des USA ainsi que le besoin de renforcer la prévention du minage pour les pays du Golfe.



Selon TP ICAP Midcap, la vraie nouvelle importante sur la valeur concerne le projet de construction d'une base de sous-marin nucléaires de la part de l'Australie dans le cadre de l'AUKUS sachant que cette base nécessitera une force de déminage flambant neuve. "Nous considérons que toute faiblesse du titre en lien avec ce newsflow comme une opportunité d'achat", conclut l'analyste.