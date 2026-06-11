Exail négocie la sortie d'ICG dans le cadre de son refinancement
Le groupe souhaite racheter la participation détenue par ICG dans Exail Holding, mais les deux parties ne s'accordent pas sur la valeur de la filiale. Cet écart d'appréciation pourrait sensiblement accroître les besoins de financement d'Exail. Concrètement, le groupe estime le coût de sortie de son partenaire financier à environ 710 MEUR, tandis qu'ICG retient une valorisation qui porterait la facture à près de 1,1 MdEUR.
Exail a engagé des discussions avec son partenaire financier ICG pour racheter sa participation dans Exail Holding. Un désaccord sur la valorisation de cette filiale pourrait toutefois augmenter sensiblement le montant à financer.
Exail Technologies annonce avoir entamé des négociations avec ICG dans le cadre de son projet de refinancement. L'opération vise à racheter les obligations et actions de préférence détenues par le fonds dans Exail Holding, une filiale non cotée du groupe.
Selon les évaluations réalisées pour Exail, la sortie d'ICG représenterait 580 MEUR. A ce montant s'ajouteraient environ 130 MEUR liés au rachat des participations détenues par certains actionnaires minoritaires, soit un besoin total d'environ 710 MEUR.
De son côté, ICG estime que la valorisation d'Exail Holding doit davantage refléter le cours de Bourse d'Exail Technologies. Sur cette base, le coût total de l'opération atteindrait près de 1,1 MdEUR, soit environ 380 MEUR de plus que l'estimation du groupe.
Exail indique poursuivre les discussions avec ICG et étudier les solutions de financement nécessaires. En cas de désaccord persistant, les contrats prévoient le recours à une procédure de valorisation menée par des banques d'affaires indépendantes.
Le titre a conclu la séance sur un gain de 1% à Paris et affiche une progression de 47% depuis le début de l'année.
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.