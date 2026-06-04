Selon TP ICAP Midcap, la signature de la phase 2 du programme Aukus ne remet pas en cause le pipeline d'Exail dans la guerre des mines en Australie.
Pour rappel, cette nouvelle étape du programme Aukus qui lie les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie, vise à développer des programmes interopérables de drones sous-marins autonomes pouvant être utilisés dans des missions de surveillance, de reconnaissance, de frappe militaire, de lutte anti-sous-marine, d'opérations littorales ou encore de lutte anti-mines.
Toutefois, le broker estime qu'il s'agit à ce stade davantage d'un cadre de coopération et d'un effet d'annonce que d'une attribution concrète de marchés. Il juge prématuré de tirer des conclusions de cette signature.
TP ICAP considère ainsi que cet accord ne devrait pas concerner le futur programme australien de guerre des mines, les Etats-Unis et le Royaume-Uni ne disposant pas, selon lui, de programmes opérationnels et fiables dans ce domaine.
En revanche, les drones destinés aux missions de surveillance, de reconnaissance et d'interception représentent un marché adjacent considérable pour Exail, susceptible d'offrir de nouvelles opportunités de croissance.
Enfin, l'analyste estime que la taille de ce marché permettra probablement à plusieurs acteurs de coexister, contrairement au segment plus spécifique de la guerre des mines.
Le titre Exail progresse de 0,2% à Paris et enregistre une hausse de l'ordre de 63% depuis le début de l'année.
Exail Technologies est une entreprise industrielle spécialisée dans les technologies de pointe dans les domaines de la robotique autonome, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique. S'appuyant sur une forte culture entrepreneuriale, Exail Technologies assure performance, fiabilité et sécurité à ses clients civils et militaires opérant dans des environnements sévères. Depuis le fond des océans jusqu'aux confins de l'espace, le groupe augmente les capacités de ses clients grâce à ses composants, produits et systèmes. Exail Technologies est présent dans près de 80 pays.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.